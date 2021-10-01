Экс-вратарь сборной СССР раскрыл секрет победы «Спартака» над «Наполи»

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Ринат Дасаев раскрыл тактику красно-белых, которая позволила им победить итальянский «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, передает ТАСС.

«Спартак» победил за счет того, что начала проходить комбинационная игра, атаки были довольно быстрые. Плюс вырисовывается коллектив. И наши ребята, и легионеры хорошо себя показали», — отметил Дасаев.

Он добавил, что красно-белые проявили лучшие качества и продемонстрировали хорошее взаимодействие на поле, пишет Газета.ру.

«Я всегда верил в «Спартак», тем более молодые ребята выходят, они показали хороший футбол. Вот что значит, когда команде дают спокойно играть, зрители ее поддерживают, команде нужна просто поддержка», — сказал бывший вратарь сборной СССР.

Встреча «Спартака» и «Наполи» прошла 30 сентября в Неаполе и завершилась победой москвичей со счетом 3:2. Голкипер московской команды Александр Максименко в начале игры допустил ошибку, вследствие чего итальянские футболисты открыли счет на 12-й секунде матча.

Нападающий красно-белых сравнял счет на 55-й минуте игры. На 80-й минуте второй гол забил Михаил Игнатов. На 90-й минуте был забит третий.

Второй гол у неаполитанцев забил Виктор Осимхен (90+4). Мариу Руй («Наполи») получил красную карточку на 29-й минуте. Максимилиано Кофрие, выступающий за «Спартак», был удален с поля на 82-й минуте.

В результате красно-белые занимают второе место в группе С. У «Наполи» — третья строчка.

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о своих впечатлениях в беседе с изданием «Спорт-Экспресс», он заявил, что счастлив счету 3:2 во втором туре группового этапа Лиги Европы.