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Готовность «Арены-Омск» к чемпионату мира 2023 года оценили на 35%

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«Арена-Омск», которую строят в Омске к чемпионату мира по хоккею 2023 года, готова на 35%. На строительной площадке побывали глава правления «Газпром нефти» Александр Дюков и председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов. Они посетили помещения, музей и спортивную зону ХК «Авангард».

По словам Дюкова, строительство этого объекта — хороший пример эффективного частно-государственного партнерства. «Газпром нефть», российское правительство и Омская область в полном объеме выполняют свои обязательства в рамках этого проекта. Строительство ведется строго по графику, а качество работ высокое, сказал глава правления «Газпром нефти», чьи слова приводит ИА «ОМСКРЕГИОН».

Рабочие закончили монтаж основных конструктивных решений. Сейчас они завершают устройство монолитного железобетонного каркаса здания. Установлено более половины металлических ферм кровли, монтируется профлист. До конца октября планируется закрыть тепловой контур. Команда должна начать сезон на арене в сентябре 2022 года, сказал, в свою очередь, глава совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

Одновременно с работами на стадионе идет благоустройство прилегающей территории. Часть парковок заасфальтировали, ведется обустройство контрольно-пропускных пунктов для зрителей. Продолжается работа и с внешней стороны арены. В спорткомплекс доставляют установки ледовой и климатической системы.

21 сентября в Петербурге прошла презентация официальной эмблемы чемпионата мира по хоккею. «СКА Арена» станет самым крупным хоккейным объектом мира с точки зрения количества зрительских мест.

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