В здание администрации Мурманской области бросили коктейли Молотова

На здание администрации Мурманской области совершено нападение. Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери, передает телеканал «Известия».

Предварительно, пострадал один человек — сотрудник охраны. Во время ЧП ряд чиновников правительства был в кабинетах. Росгвардия ищет злоумышленника.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.