Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Владимиром

ДТП с четырьмя погибшими произошло в Гороховецком районе Владимирской области 1 октября, сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла около 02:50 на 327-м км федеральной автодороги М-7 «Волга».

«По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем МАЗ c последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

Погибли четыре пассажира микроавтобуса, еще пять пострадали. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

29 сентября четыре человека погибли в результате столкновения «Газели» и легковушки, которое произошло на трассе Р-217 в районе населенного пункта Дугулубгей в Кабардино-Балкарии.