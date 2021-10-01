В России испытали «умный» парашют

Холдинг «Технодинамика», который входит в состав госкорпорации «Ростех», провел испытания «умной» транспортной парашютной системы. Информация об этом следует из заявления, опубликованного на сайте госкорпорации.

Отличительная особенность разработки в том, что она оснащена автоматизированным комплексом управления, который позволяет десантировать грузы весом до 250 кг и приземлять их с повышенной точностью.

«Главное преимущество системы — точность. Испытания подтвердили, что при сбросе с высоты 4 тыс. м погрешность при приземлении не превышает 100 м. Это позволяет сократить время развертывания грузов и планировать их доставку на качественно новом уровне», — рассказали в авиационном кластере «Ростеха».

В состав «умной» транспортной системы входит десантная платформа, парашют с управляемым куполом и автоматизированный комплекс управления.

Наземная аппаратура управления задает координаты, по которым сбрасываются грузы, а парашютная система может автоматически следовать за ведущим парашютистом.

Транспортную систему создали специалисты ивановского парашютного завода «Полет» холдинга «Технодинамика».

Новое изобретение тестировали в нескольких регионах России: десантирование осуществляли в Московской и Рязанской областях, а также в Крыму.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что РФ первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.

Лабораторные испытания касались элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя.