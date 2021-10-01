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«Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы

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Футболисты московского «Спартака» победили итальянский «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла 30 сентября в Неаполе и завершилась волевой победой россиян со счетом 3:2, пишет «Спорт-Экспресс».

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Счет в игре итальянцы открыли уже на 12-й секунде. Тем не менее гостям в итоге удалось повернуть ход матча в свою пользу.

Дубль в составе победителей оформил голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Еще один гол забил Михаил Игнатов.

У итальянцев отличились Элиф Элмас и Виктор Осимхен.

В результате красно-белые занимают второе место в группе С. У «Наполи» — третья строчка.

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции рассказал, что команда достойна победы в этом матче. При этом он подчеркнул сложности из-за такого быстрого гола со стороны соперников.

При этом бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера счел победу команды великой.

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