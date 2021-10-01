Семейную пару застрелили в Ленинградской области

В Волосовском районе Ленинградской области обнаружены тела двух человек со следами огнестрельных ранений. Об этом 1 октября сообщает ФАН.

Супругов — 47-летнего мужчину и 50-летнюю женщину — застрелили в деревне Реполка.

Управление Следственного комитета по региону устанавливает обстоятельства смерти семейной пары.

Ранее, 29 сентября, стало известно, что СК РФ по Краснодарскому краю установил подозреваемого по делу об убийстве семейной пары пенсионеров. В станице Ирклиевской в Выселковском районе на Кубани вечером 27 сентября произошел пожар в частном доме. У погибших, которые были найдены при тушении здания, были признаки насильственной смерти — колото-резаные раны груди и живота.