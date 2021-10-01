Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 октября

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидает москвичей в пятницу, 1 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов, в ночное время температура воздуха составит +3... +5 градусов.

При этом ветер в Москве будет слабым и не выраженным.

При этом синоптики предупреждают о высоком атмосферном давлении — 761 мм ртутного столба.

30 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что солнечная погода вернется в столичный регион в ближайшие выходные и первую рабочую неделю октября.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам «марсианский» октябрь, поскольку дефицит осадков в первой половине месяца может достигнуть 60%, тогда как температура воздуха поднимется выше нормы.