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Врачи отметили изменение первых симптомов коронавируса

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Осенью 2021 года первые симптомы коронавируса стали похожи на признаки простуды или гриппа. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказали медики «Общественной службе новостей» — ОСН.

По их сведениям, новым симптомом инфекции стал сильный насморк, при этом ранее его не относили к признакам заболевания. Это означает, как заверили специалисты, что болезнь становится более стремительной.

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«Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день», — сказал глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков.

Кроме того, заболевших COVID-19 теперь можно определить по боли в горле, головокружению, глухоте и потере обоняния — все эти симптомы схожи с острым гриппом.

«Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. При попытке резко встать возможны обмороки. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум на второй день и длятся неделями», — добавил врач Александр Эдигер.

Предыдущие выявленные нарушения в работе организма — боль в животе и диарея — стали ярко выраженными, к ним добавились тошнота и рвота.

При анализах видны выраженные ферменты печени, чего раньше не наблюдалось, уточнили эксперты.

1 октября главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что третья волна пандемии коронавируса в России, которая продолжается с июня, будет самой тяжелой по сравнению с предыдущими и последующими.

Также в четверг, 30 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наступает сложный период по коронавирусу, в стране наблюдается подъем заболеваемости COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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