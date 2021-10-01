Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз
Сюжет:

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации пожилых людей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцинацию от коронавирусной инфекции пожилые люди переносят легко и без побочных эффектов, сообщила 1 октября пресс-служба Роспотребнадзора.

Гонка на выживание: COVID-19 всё еще быстрее мировых темпов вакцинации
Когда будет полностью привита почти половина населения Земли

«Пожилые люди благодаря особенностям иммунной системы переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов. Прививаться им можно даже с различными хроническими заболеваниями — главное, не в фазе обострения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что люди пожилого возраста находятся в зоне особого риска при заболевании COVID-19.

«Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации», — заявили в Роспотребнадзоре, рекомендовав сделать прививку, чтобы избежать печальных последствий.

Ранее, 30 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наступает сложный период по коронавирусу и подъем заболеваемости COVID-19.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России напряженная, за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%.

Также в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 49 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, обе получили порядка 40 млн граждан.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021