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Эксперт назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелой

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Третья волна пандемии коронавируса в России, которая продолжается с июня, будет самой тяжелой по сравнению с предыдущими и последующими, заявил ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

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«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорее всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет всё меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — цитирует агентство эксперта 1 октября.

Он спрогнозировал, что количество заболевающих уменьшится в ноябре.

«В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество заболевших, вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны», — отметил Тимаков.

28 сентября врач-инфекционист рассказал о затяжном характере пандемии в мире. По словам Тимакова, коронавирус не будет отступать год, а о возможности вернуться к нормальной жизни можно будет лишь после анализа показателей заболеваемости весной, когда будет собрана полная информация о степени мутации COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе в коронавирусной инфекцией на территории РФ, в стране зарегистрировано 7 511 026 случаев заболевания. Выздоровели 6 672 767 человек, а умерли — 207 255.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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