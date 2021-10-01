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Дипломат РФ при ООН оценил проблему роста наркопроизводства в Афганистане

Дипломат Кузьмин: Афганистан скоро станет мировым лидером по производству и потреблению метамфетамина
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За 20 лет пребывания в Афганистане контингента государств-членов НАТО страна превратилась в наркогосударство. С таким заявлением выступил 30 сентября заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

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«Тревожным сигналом для нас является тот факт, что Афганистан скоро станет мировым лидером по незаконному производству и потреблению метамфетамина вслед за опиатами», — заявил зампредставителя российской дипмиссии, выступая в Третьем комитете 76-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Трансляция выступления велась на официальном сайте ООН.

Кузьмин обратил внимание, как важно наращивать усилия по укреплению антинаркотического потенциала Афганистана и соседних с ним стран.

По его словам, «совместно с союзниками и партнерами Россия выстроит мощный и эффективный механизм обороны от наркоагрессии в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ, БРИКС».

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что чрезвычайный саммит «группы двадцати» (G20) касательно ситуации в Афганистане пройдет 12 октября.

23 сентября, замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал о том, что РФ в ходе министерской встречи G20 на полях Генеральной Ассамблеи ООН выступила за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию усилий международного сообщества для решения проблем в стране.

9 сентября президент России Владимир Путин заявил, что уход США из Афганистана привел к новому кризису, и неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность. Как отметил Путин, авторы экспериментов в Афганистане ретировались, а последствия приходится расхлебывать всему мировому сообществу.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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