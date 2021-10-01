Ставки по кредитам за год подскочили почти на 2,5 пункта

За год средняя ставка по потребительским кредитам на срок свыше года увеличилась почти на 2,5 п.п.: в сентябре 2020-го она составляла 10,1%, а в сентябре 2021-го — 12,4%. Такую статистику «Известиям» предоставили в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру».

В то же время, согласно мониторингу маркетплейса, средняя максимальная ставка по потребзаймам по состоянию на 28 сентября достигла 17,4%, увеличившись на 0,4 п.п. только за последние полмесяца ― с момента повышения ключевого показателя ЦБ до 6,75%.

В разрезе банков самый дорогой кредит на рынке в диапазоне от 20,9% до 25,7% предлагают в «Тинькофф», Совкомбанке, МКБ и МИБе. От 17,4% до 19,5% варьируются ставки в Альфа-Банке, «Открытии», Росбанке, ВТБ, ПСБ, Уралсибе и Райффайзенбанке, говорится в материалах.

В крупнейших банках «Известиям» отметили противоположную тенденцию, а именно снижение размера средних ставок по этому продукту или их сохранение. Об этом заявили в УБРиР, «Дом.рф», МКБ и Газпромбанке.

Однако по оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, предпосылок для снижения ставок в ближайшее время не предвидится. К концу 2021-го в сегменте потребительского кредитования они могут увеличиться на 14,5–22% в зависимости от вида займа, уверены специалисты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вышел ростом: за год ставки по кредитам подскочили почти на 2,5 пункта