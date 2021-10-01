В ФРГ назвали нереалистичным план отказа от российского газа к 2045 году

Климатические цели Германии основаны на стратегиях, которые не продуманы до конца. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте, комментируя заявление Ангелы Меркель о возможности отказа от российского газа к 2045 году.

«То, что сказала Ангела Меркель, совершенно неправильно. Нам нужна энергия, удовлетворяющая базовые потребности: это атом, уголь или газ. Может быть, в какой-то момент появятся альтернативы, которые смогут их заменить. Однако пока упомянутые климатические цели основаны лишь на стратегиях, которые не были продуманы до конца. АдГ считает их относительно нереалистичными», — заявил депутат.

По его словам, когда другие партии говорят о возможности стать CO2-нейтральными, они не объясняют, как именно это будет происходить: как ФРГ придется обеспечивать энергоснабжение и как повышение цен на энергоносители будет способствовать понижению температуры.

В интервью «Известиям» немецкий политик также заявил, что запуск проекта «Северный поток – 2» способен привести к снижению цен на газ, потому что повысится конкуренция. Он отметил важность проекта с точки зрения надежности поставок.

Кроме того, представитель АдГ поделился мнением о результатах парламентских выборов в Германии, ошибках Ангелы Меркель и будущем политики безопасности ФРГ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Запуск СП-2 способен привести к снижению цен на газ»