Эскиндаров 15 ноября покинет пост ректора Финансового университета

Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров покинет свой пост 15 ноября, сообщается 30 сентября на сайте вуза.

Эскиндаров рассказал, что срок его контракта истекает в середине ноября. В этой связи он обратился к учредителю университета — правительству — с просьбой назначить нового ректора.

«Я был ректором университета три срока, 15 лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета», — приводятся слова Эскиндарова на сайте университета.

20 мая прошлого года стало известно, что правительство продлило полномочия ректора Финансового университета Михаила Эскиндарова до 14 ноября 2021 года включительно. На следующий день ему исполнится 70 лет.

Мухадин (Михаил) Эскиндаров родился в 1951 году. В 1976 году окончил кредитно-экономический факультет Московского финансового института (ныне Финансовый университет при правительстве Российской Федерации), затем аспирантуру того же вуза, потом стал преподавать там же. В 1984 году стал деканом факультета международных экономических отношений, позже был проректором, первым проректором и с 2006 года ректором вуза. Автор около 500 научных работ.