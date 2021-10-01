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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции

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Во французском департаменте Дром на юго-востоке Франции вечером 30 сентября в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.

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На место происшествия прибыли правоохранители и пожарные.

«Мы еще не знаем, взлетал ли самолет или приземлялся на аэродроме Дром», — заявили местной газете Dauphiné Libéré в префектуре Дрона.

Детали произошедшего уточняются.

26 сентября каналом РЕН ТВ были опубликованы кадры с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Криминалисты и специалисты Межгосударственного авиационного комитета вели поисковые работы, разбирали конструкции упавшего самолета, распиловку деревьев. Самолет разбился 22 сентября во время технического полета, все шесть находившихся на борту человек погибли. Как сообщили следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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