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В Германии высказались против вступления Украины в НАТО

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Нельзя допустить расширения НАТО на восток, в частности путем присоединения к альянсу Украины. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте.

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«Мы не выступаем против НАТО, но хотим, чтобы это был мирный альянс. Мы отвергаем расширение НАТО на восток. В том числе идею присоединить к альянсу Украину. Это не про оборонительный союз», — заявил политик.

По словам депутата, если альянс начинает становиться причиной беспорядков и раздоров в мире, то он сам поставит под угрозу вопрос безопасности. Кроме того, АдГ выступает против использования союза не по назначению, а для реализации геополитических интересов США.

«Цель НАТО — защищать членов НАТО и ничего больше», — заключил Ян Нольте.

Недавно представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина должна выполнить ряд условий для вступления в НАТО. Об этом она сообщила после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

В интервью «Известиям» Ян Нольте также заявил, что Германии пора снова пойти своим независимым от США путем. «Антироссийский курс, который принимает немецкое правительство, исходит не из наших интересов, а в большей степени из-за давления США», — подчеркнул депутат.

Кроме того, представитель АдГ поделился мнением о результатах парламентских выборов в Германии, ошибках Ангелы Меркель и будущем энергетической политики ФРГ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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