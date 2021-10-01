В Германии высказались против вступления Украины в НАТО

Нельзя допустить расширения НАТО на восток, в частности путем присоединения к альянсу Украины. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте.

«Мы не выступаем против НАТО, но хотим, чтобы это был мирный альянс. Мы отвергаем расширение НАТО на восток. В том числе идею присоединить к альянсу Украину. Это не про оборонительный союз», — заявил политик.

По словам депутата, если альянс начинает становиться причиной беспорядков и раздоров в мире, то он сам поставит под угрозу вопрос безопасности. Кроме того, АдГ выступает против использования союза не по назначению, а для реализации геополитических интересов США.

«Цель НАТО — защищать членов НАТО и ничего больше», — заключил Ян Нольте.

Недавно представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина должна выполнить ряд условий для вступления в НАТО. Об этом она сообщила после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

В интервью «Известиям» Ян Нольте также заявил, что Германии пора снова пойти своим независимым от США путем. «Антироссийский курс, который принимает немецкое правительство, исходит не из наших интересов, а в большей степени из-за давления США», — подчеркнул депутат.

Кроме того, представитель АдГ поделился мнением о результатах парламентских выборов в Германии, ошибках Ангелы Меркель и будущем энергетической политики ФРГ.

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