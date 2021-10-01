В бундестаге заявили о политизации вопроса признания «Спутника V»

Оттягивание признания российской вакцины от коронавируса на территории ЕС объясняется политическими причинами. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте.

«Я не медик, и не могу сказать, какие препятствия существуют для одобрения «Спутника V» с точки зрения науки. Однако я достаточно давно в политике, чтобы понимать, что скорее это оттягивание можно объяснить политическими причинами. Российская вакцина, насколько мне известно, успешно используется не только в самой РФ, но и во многих других странах, так что в этом вопросе определенно замешана политика. Это, конечно, неправильно, учитывая, насколько опасен коронавирус», —заявил депутат.

По его словам, в области борьбы с пандемией Германия и Россия должны тесно сотрудничать — по всем областям.

«Исторически так часто происходило, что немцы и русские поддерживали друг друга. Однако мы почему-то прислушиваемся к Вашингтону, хотя нам нужно стать независимыми. Это то, за что выступает АдГ», — добавил политик.

В интервью «Известиям» Ян Нольте также заявил о необходимости ФРГ найти свой независимый от США путь, прокомментировал губительное влияние санкций против РФ на немецкую экономику и важность проекта «Северный поток — 2» для энергобезопасности ЕС.

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