«Локомотив» уступил итальянскому «Лацио» в матче Лиги Европы

Московский «Локомотив» уступил со счетом 0:2 итальянскому «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча команд состоялась 30 сентября в Риме на стадионе «Олимпийский».

Счет в матче на 13-й минуте открыл полузащитник «Лацио» Тома Башич, пишет «Спорт-Экспресс».

К концу первого тайма защитник итальянцев Патрисио Габаррон увеличил отрыв команды.

В следующем туре «Лацио» примет французский «Марсель», а «Локомотив» — турецкий «Галатасарай». Оба матча запланированы на 21 октября.

«Локомотив» с одним баллом занимает последнее место в группе Е. «Лацио» располагается на второй строчке с тремя очками. Лидирует в квартете «Галатасарай» (4).

Ранее в тот же день московский «Спартак» в гостях обыграл итальянский «Наполи» со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.