Две жительницы Мурманска перевели мошенникам кредитные 1,5 млн рублей

В полицию Мурманска обратились две местные жительницы, которые стали жертвами мошенников. Они взяли кредиты на общую сумму 1,5 млн рублей и перевели их аферистам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как рассказала 40-летняя потерпевшая, в утреннее время ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из банков и предупредил о попытке оформления кредитов на ее имя. Незнакомец убедил женщину сделать новую заявку на кредит, а затем перевести средства на «безопасный» счет. Следуя указаниям, мурманчанка лишилась почти 800 тыс. рублей, пишет ИА «Би-порт».

Похожее заявление поступило от 57-летней жительницы Мурманска. В ее случае ущерб составил 600 тыс. рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни в коем случае не называть реквизиты своих банковских карт и счетов незнакомцам. В случае звонков из банка или правоохранительных органов, следует повесить трубку и перезвонить самостоятельно по официальным номерам.

В апреле в Минфине заявили, что работают над законодательными мерами по возврату денег жертвам мошенников. В России фиксируется низкий уровень возвращения клиентам банков похищенных злоумышленниками денег, потому что похитители с помощью методов социальной инженерии убеждают своих жертв добровольно выдать им конфиденциальные данные. Если же клиент сам выдал эту информацию, банк по закону имеет право не возвращать ему потерянные средства.

В течение 2020 года доля операций, совершенных без согласия банковских клиентов, увеличилась на 34%, до 773 тыс. Объем украденных у россиян денег возрос в 1,5 раза, до 9,8 млрд рублей. Согласно данным ЦБ, в среднем у клиентов-физлиц в прошлом году похищали по 11,4 тыс., у юридических лиц — по 347,8 тыс. рублей.