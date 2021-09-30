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Каррера назвал победу «Спартака» над «Наполи» великой

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Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» 30 сентября оценил победу команды над итальянским клубом «Наполи» в матче второго тура группового турнира Лиги Европы.

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«К сожалению, смотрел только второй тайм. Это великая победа! «Спартак» сыграл очень хорошо. Групповой этап — очень сложная стадия. Команда должна идти от игре к игре. Следующий матч против «Лестера» будет крайне важным», — рассказал Каррера изданию «Спорт-Экспресс».

В четверг «Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2.

Итальянские футболисты открыли счет на 12-й секунде матча после серьезной ошибки голкипера «Спартака» Александра Максименко.

На 55-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет в матче. На 80-й минуте Михаил Игнатов вывел московский клуб вперед. Третий гол был забит на 90-й минуте.

Второй мяч у неаполитанцев забил Виктор Осимхен (90+4).

У «Спартака» три очка, он занимает второе место в группе С. У «Наполи» одно очко и третья строчка. Лидером с шестью очками является «Легия».

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