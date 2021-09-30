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Новую парковку построят около вокзала в Петрозаводске

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В Петрозаводске планируют обустроить новую парковку около железнодорожного вокзала. Управление автодорог Карелии объявило о поиске подрядчика на разработку проекта, соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Исходя из документации, победитель торгов должен будет спроектировать парковочное пространство и подъезд к нему со стороны улицы Чапаева. Максимальная стоимость контракта составит 4 млн рублей, уточняет ИА «Карелinform».

Отмечается, что в обязанности подрядчика также входит расчет количества парковочных мест, необходимых для автомобилей, и обоснование этой цифры. Завершить разработку проекта необходимо до конца 2022 года.

Строительные работы запланированы на 2023–2025 годы. Протяженность будущего подъезда составит 580 м.

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