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Девять исторических зданий отремонтировали в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде завершили капитальный ремонт девяти жилых домов, имеющих статус объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на фонд капремонта.

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Работы прошли в рамках подготовки к 800-летию столицы Приволжья. В порядок привели дома, расположенные по адресам: улица Короленко, 11 и 11а, улица Новая, 23 и 31, улица Пискунова, 37, Крутой переулок, 9, улица Минина, 18/3, улица Алексеевская, 3, улица Большая Печерская, 35, пишет ИА «НьюсНН».

Подрядчиком на всех объектах являлась одна фирма. Специалисты восстановили утраченные декоративные элементы, укрепили кирпичную кладку цоколей и воссоздали кирпичную кладку стен, заменили деревянную обшивку. Во всех домах прошел ремонт входных групп и отмостки.

Общая стоимость капремонта составила 81 млн рублей.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде воссоздадут Троицкую церковь. Ее заново выстроят на Рождественской улице. Выделение участка под эти цели одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям.

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