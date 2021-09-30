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Россия обошла Шотландию в рейтинге УЕФА и отрывается от Украины

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Победа «Спартака» в Неаполе стала второй для российских клубов на этапе групповых турниров в текущем сезоне. Благодаря этому триумфу российские футболисты сумели обойти Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь Россия находится уже на девятом месте, но еще может потерять его позднее в четверг, 30 сентября, если «Локомотив» проиграет в Риме, а «Селтик» победит в домашнем матче с «Байером». Об этом сообщает 30 сентября «Спорт-Экспресс».

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Таким образом, победа «Спартака» принесла в российскую копилку 0,4 балла. В целом у России в нынешнем сезоне уже 2,500 балла (это всё еще не лучший результат для данного этапа сезона, но уже не критический). По итогам пяти сезонов у России стало 31,682 балла. Замыкает десятку Шотландия, набравшая 31,300 балла.

Очевидно, что стала мала вероятность потери в ближайшее время места в первой десятке рейтинга, а значит, и прямой путевки в группу Лиги чемпионов 2023–2024 для чемпиона России будущего сезона.

Украина, расположившаяся на 11-м месте и набравшая 30,600 баллов, выступила во второй день групповых турниров безуспешно, набрав лишь одно очко усилиями трех клубов. В результате отрыв России от Украины достиг 1,062 балла, и для его преодоления украинским клубам придется набрать до конца сезона уже на шесть очков больше, чем россиянам (согласно правилам, два очка за победу, одно — за ничью).

25 сентября «Спартак» победил «Уфу» со счетом 2:0 в матче девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Москвичи открыли счет уже на третьей минуте матча: отличился нападающий Эсекиэль Понсе.

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