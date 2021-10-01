Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

В России стартовал осенний призыв на военную службу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во всех субъектах Российской Федерации 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны (МО) России.

Как сообщалось накануне, для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тыс. человек.

Универсальный десант: российские вертолетоносцы усилят ВМФ в 2028 году
На новейших кораблях будут базироваться также беспилотники разного класса

При этом в соответствии с законодательством и физико-географическими условиями призыв не будет проводится в 24 городах в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия), а также Чукотском автономном округе.

По информации министерства, перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для военно-морского флота (ВМФ) — черного цвета, для воздушно-космических сил (ВКС) и воздушно-десантных войск (ВДВ) — синего, для сухопутных войск и остальных родов войск — защитного цвета.

Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер — специальный контейнер для мелких предметов.

Особенность осеннего 2021 года призыва, отмечается в сообщении МО, в тщательном внимании к мерам безопасности в период коронавирусной инфекции. Так, к работе с призывниками будут допущены только вакцинированные или имеющие антитела сотрудники военных комиссариатов.

Согласно сообщению ведомства, во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На склады завезено продовольствие.

Отмечается, что на сборных пунктах организовано тестирование на наличие коронавирусной инфекции граждан, призванных на военную службу, а также представителей воинских частей, прибывающих за молодым пополнением.

При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные (ограничительные) мероприятия в течение 14 суток.

«Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для размещения (изоляции) сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них признаков респираторных заболеваний. Определен порядок их доставки специализированным транспортом (машинами скорой помощи) в медицинские организации для оказания экстренной помощи», — отмечается в сообщении Минобороны.

26 мая президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывникам, у которых есть не связанные с состоянием здоровья основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, разрешено не проходить обязательную медкомиссию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021