В России стартовал осенний призыв на военную службу

Во всех субъектах Российской Федерации 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны (МО) России.

Как сообщалось накануне, для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тыс. человек.

При этом в соответствии с законодательством и физико-географическими условиями призыв не будет проводится в 24 городах в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия), а также Чукотском автономном округе.

По информации министерства, перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для военно-морского флота (ВМФ) — черного цвета, для воздушно-космических сил (ВКС) и воздушно-десантных войск (ВДВ) — синего, для сухопутных войск и остальных родов войск — защитного цвета.

Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер — специальный контейнер для мелких предметов.

Особенность осеннего 2021 года призыва, отмечается в сообщении МО, в тщательном внимании к мерам безопасности в период коронавирусной инфекции. Так, к работе с призывниками будут допущены только вакцинированные или имеющие антитела сотрудники военных комиссариатов.

Согласно сообщению ведомства, во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На склады завезено продовольствие.

Отмечается, что на сборных пунктах организовано тестирование на наличие коронавирусной инфекции граждан, призванных на военную службу, а также представителей воинских частей, прибывающих за молодым пополнением.

При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные (ограничительные) мероприятия в течение 14 суток.

«Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для размещения (изоляции) сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них признаков респираторных заболеваний. Определен порядок их доставки специализированным транспортом (машинами скорой помощи) в медицинские организации для оказания экстренной помощи», — отмечается в сообщении Минобороны.

26 мая президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывникам, у которых есть не связанные с состоянием здоровья основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, разрешено не проходить обязательную медкомиссию.