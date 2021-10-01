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En+ Group внесла вклад в разработку коммюнике на Глобальном саммите Net Zero

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Представители компании En+ Group выступили на Глобальном саммите Net Zero и приняли участие в разработке коммюнике по климатической повестке. Организаторами саммита являются Российское партнерство за сохранение климата и Национальная сеть Глобального договора ООН, сообщили в компании «Известиям».

В итоговом документе содержится призыв к российским властям и бизнесу «предпринять активные действия и установить более амбициозные климатические цели в соответствии с Парижским соглашением (2015)».

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Кроме того, участники саммита выделили два ключевых фактора для сохранения и упрочения конкурентоспособности российского бизнеса на международном рынке. Первый заключается в необходимости достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Сделать это нужно в рамках Стратегии долгосрочно социально-экономического развития с низким углеродным следом, проект которой подготовлен Минэкономразвития России.

Вторым фактором названо выделение необходимого финансирования для системной социально-экономической трансформации с целью достижения углеродной нейтральности России к 2050 году.
В ходе саммита отмечалось, что уже более 130 стран заявили о стремлении достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году.

В начале этого года En+ Group объявила о намерении достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и на 35% снизить выбросы парниковых газов к 2030-му. 20 сентября компания представила план по достижению данных целей. Приоритет устойчивого развития компании был заложен еще ее основателем Олегом Дерипаской.

Группа регулярно реализует экологические проекты. Например, в начале сентября компания запустила новый просветительский проект под названием «Экология в большом городе». Он включает в себя цикл из 10 телепередач об экологии, каждая из которых посвящена различным темам: от ландшафтного дизайна и проблем озеленения в мегаполисах до обзоров новых видов транспорта, современных строительным материалов и вопросов сохранения здоровья. Также недавно En+ Group провела серию мероприятий по уборке мусора, посадке деревьев и благоустройству территорий в рамках ежегодного проекта «360», запущенного еще в 2011 году.

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