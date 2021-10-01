Еврооблигации традиционно являются инструментом сохранения большого капитала и его защиты от инфляции. В текущей парадигме ультранизких процентных ставок и угроз роста цен инвесторы стоят перед трудным выбором подходящих инструментов и стратегии инвестирования. Консенсус-ожидания рынка строятся вокруг повышения процентных ставок Центробанками на горизонте двух лет, и последние протоколы заседаний ФРС США подтверждают эти прогнозы. Увеличение процентных ставок негативно повлияет на фондовые индексы и на котировки еврооблигаций в целом как класса активов.

Грядущее повышение процентов в наибольшей степени скажется на долгосрочных еврооблигациях со сроками обращения от семи лет и выше. Например, для произвольных 30-летних бумаг с купоном и доходностью к погашению на уровне 4% переоценка прибыли до 6,5% в моменте приведет к падению их котировок на 32% (треть стоимости). Для инвестора (если только он не инвестирует на 30-летнем горизонте) это будет означать застревание в просевшей позиции на годы. Отсюда первый элемент портфельной стратегии сегодня: сокращение дюрации портфеля еврооблигаций (дюрация — это период до момента полного возврата капитала, вложенного в бумаги).

На мой взгляд, инвесторы могут без особого риска вкладываться в бумаги со сроками погашения пять-семь лет, поскольку к 2023 году (консенсус-ожидания повышения ставки ФРС) эти облигации будут переоцениваться рынком уже как трех-пятилетние.

Стоит помнить, что бумаги инвестиционной категории гораздо медленнее восстанавливают стоимость капитала из-за роста процентных ставок и доходность по ним не компенсирует инфляцию. Таргет по росту цен в США составляет 2%. На текущий момент наблюдается всплеск инфляции до уровня 5–6%, но ФРС убеждает рынки в его временном характере. Если инвестор открыл позиции в 10-летних еврооблигациях investment grade (инвестиционного уровня) с доходностью 1,5% и в High Yield (высокодоходные) с прибылью 4%, то при одинаковой коррекции котировок для бумаг категории investment grade потребуется примерно в 2,5 раза больше времени, чтобы восстановить потери стоимости за счет купонных поступлений. В этом плане бумаги категории High Yield выглядят наиболее интересными.

При этом я не рекомендую полностью игнорировать вложения в облигации инвестиционной категории, которые способны стать хорошей защитой как минимум для части портфеля в случае реализации каких-либо неожиданных негативных сценариев в экономике, политике и социальной сфере. В последнее десятилетие таких ситуаций встречалось немало: кризис европейского госдолга в 2011–2012 годах, резкое падение цен на сырьевые товары в 2015–2016 годах, торговая война США и Китая в 2018–2019 годах и, наконец, кризис, связанный с пандемией COVID-19. Было бы слишком оптимистичным считать, что кризисные явления совсем исчезнут из нашей жизни на годы вперёд.

Стоит помнить и про кредитные риски ценных бумаг. Кажущаяся высокая ожидаемая доходность долга рейтинговой категории B нивелируется его повышенным кредитным риском. Так, усредненная вероятность дефолта в этом сегменте на пятилетнем горизонте составляет около 10,3%. При пересчете на среднегодовой результат это означает, что еврооблигации категории B (бумаги подвержены негативным факторам) в краткосрочной и среднесрочной перспективе дают более слабый результат с поправкой на дефолтность, нежели бумаги с рейтингами BB (в краткосрочной перспективе незначительно подвержены негативным факторам). Поэтому у инвестора не должна возникать иллюзия максимально выгодных инвестиций в бумагах рейтингового класса B, ему нужно учитывать возможные потери стоимости портфеля из-за дефолтов, размер которых зачастую перевешивает выгоду от формально более высокой ожидаемой доходности.

Автор — ведущий аналитик «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции») Николай Власов

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