Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России

В выходные клубы РПЛ сыграют между собой в рамках 10-го тура, и на этом завершится первая треть сезона. Команды уйдут на двухнедельный перерыв, связанный с матчами сборных. Центральными в туре станут две встречи. В субботу московский ЦСКА примет на своем поле «Краснодар». Обе команды набрали по 16 очков и сейчас занимают пятое и четвертое места соответственно. После неудачного старта они подбираются к лидерам, отставая от идущего первым петербургского «Зенита» на семь очков, от идущего вторым московского «Динамо» — на три балла, а от замыкающего первую тройку московского «Локомотива» — на один. В воскресенье «Зенит» примет дома «Сочи», расположившийся на шестой строчке с отрывом в одно очко от ЦСКА и «Краснодара».

2 октября, 19:00, «ВЭБ Арена» (Москва). 3 октября, 16:30, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

С момента старта сезона в КХЛ прошел уже месяц, но в регулярном чемпионате по-прежнему нет явных лидеров и аутсайдеров. Поэтому предстоящие в выходные очные встречи топ-клубов особенно интересны. В пятницу в Москве сыграют претенденты на Кубок Гагарина последних лет — столичный ЦСКА и казанский «Ак Барс». По итогам первых 12 матчей они набрали по 16 очков и расположились на четвертых местах в своих конференциях. Два дня спустя «Ак Барс» уже дома проведет традиционное «зеленое дерби» с самым принципиальным своим соперником в Лиге — уфимским «Салаватом Юлаевым», который набрал 20 баллов в 11 матчах и идет среди лидеров регулярки. Два его основных конкурента, имеющие аналогичные показатели, — московское Динамо» и магнитогорский «Металлург» — в воскресенье сыграют в столице.

1 октября, 19:00, «ЦСКА Арена» (Москва). 3 октября, 17:00: «Татнефть Арена» (Казань); «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Баскетбол. Евролига

В четверг начался сезон в главном европейском клубном баскетбольном турнире. Уже стартовал в Евролиге московский ЦСКА, игравший на выезде с миланской «Олимпией». А в пятницу в Казани на паркет выйдут два российских клуба. Третий сезон подряд участие в турнире принимает петербургский «Зенит», который встретится в гостях с представляющим столицу Татарстана УНИКСом.

1 октября, 19:00, «Баскет-холл» (Казань). Прямая трансляция на «Матч! Страна»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Борьба. Чемпионат мира

В выходные в Осло стартует первое постолимпийское первенство планеты среди борцов. В субботу пройдут предварительные схватки и полуфиналы по вольной борьбе в весовых категориях до 61, 74, 86 и 125 кг. В воскресенье там же пройдут финалы и будут разыграны первые медали, а еще состоятся предварительные схватки и полуфиналы среди спортсменов до 57, 65, 79 и 92 кг.

2 октября: 11:30–15:30, предварительные схватки; 17:30–19:00, полуфиналы. 3 октября: 11:30–15:30, предварительные схватки; 17:45–18:45, полуфиналы; 19:00–22:00, финалы. Арена Jordal Amfi (Осло, Норвегия). Прямые трансляции на «Матч! Боец»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Волейбол. Мужчины. Чемпионат России

После успеха сборной России на Олимпиаде в Токио, где наша команда дошла до финала, вновь немалое внимание приковано к отечественному мужскому волейболу. Поэтому важным событием выходных станет старт национального чемпионата. Уже в субботу турнир начнется для одного из фаворитов сезона — петербургского «Зенита», главным тренером которого остается наставник нашей национальной команды Туомас Саммелвуо. 2 октября его подопечные примут дома оренбургский «Нефтяник».

2 октября, 18:00. «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч! Страна»