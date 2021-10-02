Привычка жениться: поющие румыны и бродячие коты на московских сценах

Начало московского театрального сезона скорее радует. Среди свежих премьер есть и остросоциальные, и криминальные, и интеллектуальные, и сентиментальные спектакли. Самые интересные, как всегда, в обзоре критика Влада Васюхина — специально для «Известий».

«Дни Савелия»

РАМТ

Один из литературных критиков назвал дебютный роман Григория Служителя «прозой актера» (автор окончил ГИТИС и играет в «Студии театрального искусства»). Возможно, поэтому артисты Молодежного театра, прочитав бестселлер о московском коте Савелии, увидели в нем сильный драматургический потенциал и уговорили свое руководство осуществить его постановку.

Инсценировку сделала режиссер Марина Брусникина, имеющая большой и успешный опыт переноса прозы на театральные подмостки. Свой спектакль она решила необычно, распределив действие на несколько локаций внутри и снаружи, главной из которых стал театральный двор. И кажется, лучшего способа рассказать историю жизни бродячего московского кота (в его роли Виктор Панченко) и придумать сложно.

Привычка жениться Фото: РАМТ

Все девять актеров — от ветерана Алексея Блохина до юной Антонины Писаревой — играют по несколько ролей. Играют с драйвом, невзирая на погодные условия и прочие сложности уличного театра. Спросите: как решен вопрос с усами и хвостом? Их, как и прочего «мяуканья», нет напрочь. И это правильно. А зрители, те немногие счастливчики, которым удается попасть на спектакль, стойко переносят дождь, холод, неудобные сиденья и покидают театр с просветленными лицами, помня, что кошки приходят в наш дом, чтобы научить нас любви, а уходят, чтобы научить нас утрате.

«Бешеный хворост»

«Школа современной пьесы»

При желании в пьесе Олега Маслова можно найти немало неувязок. И школьные педагоги, посмеявшись и поплакав на спектакле, уже говорят и пишут, что «такого в нашей школе быть не может». И... отправляются смотреть спектакль еще раз. Разумеется, весь снежный ком затронутых автором проблем вряд ли свалится на отдельно взятое учебное заведение, но это же театр, который, как говорил Гюго, не есть страна реального, а есть страна истинного.

Заслуживает поддержки уже сам факт, что современные отечественные пьесы ставят хотя бы в «Школе современной пьесы», в то время как многие театры или переделывают, «переосмысляют» вечную классику, или предлагают «Восьми женщинам» «Слишком женатого таксиста», или выдают нечто авангардное и заумное на стыке жанров. А режиссер Иосиф Райхельгауз и его команда вытащили из самотека текст неизвестного автора про нашу жизнь.

Привычка жениться Фото: Школа современной пьесы

Бешеный хворост — это, конечно, метафора. Это не только одно из названий азалии или рододендрона желтого, горшок с которым находится в кабинете директора престижного провинциального лицея (народная артистка России Татьяна Васильева наконец-то сыграла серьезную роль, напомнив скептикам, что она большой мастер). Бешеным хворостом можно назвать и старшеклассника Андрея (студент ГИТИСа Рузиль Минекаев), который вместе с другим школьником отправился на несанкционированный митинг.

Директриса, две училки (отличные работы Джульетты Геринг и Валерии Ланской) и примкнувший к ним одноклассник (Александр Сеппиус) кнутом и пряником пытаются узнать: кто же был вместе с Андреем? И это лишь малая часть трагикомедии, которую без всяких декораций играют на расстоянии вытянутой руки от зрителя и даже между рядов расположенных с двух сторон трибун.

«Швейцария»

Театр имени Пушкина

«Пушкинцы» давно, упорно и порой успешно борются с мифом «бульварного театра» — их здание расположено на Тверском бульваре. И хотя в репертуаре остается кассовая «Семейка Краузе», здесь работают авторитетные и модные режиссеры и сценографы, ставятся серьезные тексты, сформирована одна из самых сильных трупп. Премьерная «Швейцария» по пьесе австралийки Джоанны Мюррей-Смит — еще одно тому подтверждение.

Привычка жениться Фото: Ольга Швецова

Стильный спектакль, поставленный Татьяной Тарасовой в филиале театра, уже до первого прогона обрел фанатов: недавно режиссер буквально потрясла театральную Москву студенческим спектаклем «Толстая тетрадь». Так что публика ждала нового потрясения. И, в общем, не обманулась в своих надеждах.

Для неискушенного «бульварного» зрителя, который клюнет на название, рассчитывая увидеть что-нибудь про русских олигархов на курорте Санкт-Мориц, «Швейцария» окажется крепким орешком. Во-первых, это спектакль на двоих. Во-вторых, оба актера большую часть времени сидят друг напротив друга. В-третьих, медленный длиннющий диалог, который ведут пожилая, одинокая, спивающаяся писательница Патриция Хайсмит, автор триллеров о Томе Рипли (Вера Воронкова), и прилетевший из Нью-Йорка в ее альпийское логово молодой литературный агент Эдвард (Федор Левин), время от времени пробуксовывает . Рассказывать, кем в итоге окажется этот Эдвард, — значит выступать спойлером.

А попасть на спектакль всё-таки стоит: его тщательное, как швейцарские часы, качество едва ли оставит равнодушным.

«Биение. Сердце. Биение»

Танго Театр

Если вы давно или никогда не были в Аргентине, то отправляйтесь на Тимирязевскую улицу, где с сентября в театре «Золотое кольцо» обрел прописку иммерсивный спектакль Танго Театра со страстным названием «Биение. Сердце. Биение». Это один из лучших рецептов пережить осень и прочие невзгоды.

Привычка жениться Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Режиссер Феликс Михайлов знает толк в шоу (в его портфолио — постановка ключевых мероприятий в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA — 2018). Зал превращен в уличное кафе Буэнос-Айреса, где на столиках вино, разумеется аргентинское, и легкие закуски, а на сцене — не просто танцоры, а победители всевозможных чемпионатов, конкурсов и турниров, живой оркестр и отличные певцы. И почти каждый номер этого сценического коллажа представляет мини-спектакль, образующий в итоге вечную историю любви. Кстати, в финале желающие могут подняться на сцену и получить под аплодисменты и крики менее смелых зрителей свой первый урок танго.

«Безымянная звезда»

Московский Губернский театр

В репертуаре Губернского театра, который в народе называют театром Сергея Безрукова, есть весьма симпатичные и даже удачные музыкально-поэтические спектакли. Но амбициозный худрук поставил перед своей командой новую планку — мюзикл!

Более того , этой премьерой театр даже замахнулся ни больше ни меньше на изобретение нового жанра. На сайте МГТ так и написано: «Новый жанр спектакля «Безымянная звезда» — электродрама — создается из уникального музыкального материала, синтеза электронной и симфонической музыки, драмы, пластики, акробатики, вокала, поэзии».

Куда честнее было бы назвать жанр, к созданию которого приложили руку композитор Александр Карпов, драматург Светлана Петрийчук, автор стихов Евгений Кубынин и режиссер Александр Созонов, «румынской свадьбой».

Привычка жениться Фото: РИА Новости/Максим Блинов

За основу была взята знаменитая пьеса Михаила Себастиана, написанная в оккупированном Бухаресте в 1942 году. Ее сюжет российские зрители прекрасно знают благодаря фильму Михаила Козакова. Да и театральных постановок этой трогательной истории любви столичной светской львицы Моны, случайно оказавшейся в маленьком городке, и местного учителя астрономии Марина Мирою, было и есть множество. Герои провели вместе удивительную ночь и расстались навсегда, потому что «звезды никогда не отклоняются от своего пути».

Произведения искусства тоже должны развиваться согласно траектории, прочерченной автором. А что сделали добрые авторы мюзикла? Они весело и шумно поженили не только Мону (Анна Снаткина) и Мирою (Никита Пресняков), но заодно уж и классную даму мадемуазель Куку с учителем музыки Удрей. И до кучи — вчерашних гимназистов Вайолку и Икима. При этом Икима из помощника начальника вокзала сделали его... юным сыном.

Надо ли говорить, что замысел драматурга искажен до неузнаваемости? Тот, чье имя указано на афише, даже близко не сочинял хеппи-энда. Когда-то министр культуры СССР Екатерина Фурцева приказала Юрию Григоровичу сделать счастливый финал в «Лебедином озере». Хореограф подчинился. Этот трагикомичный казус с «апофеозом в фа мажоре» вошел в историю балета. Но кто мог отдать приказ авторам нелепого мюзикла, кроме их самих?

В 1945 году 37-летнего писателя Михаила Себастиана насмерть задавил грузовик. В 2021 году Губернский театр проехался по несчастному сочинителю второй раз.