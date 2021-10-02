Драгоценная жизнь: как добыть золото в джунглях

Концессия в Мадре-де-Диос дает право эксплуатировать природные ресурсы за небольшую плату государству. Однако это право распространяется лишь на недра. Поверхность же не принадлежит концессионерам и может быть продана третьим лицам, что часто становится причиной конфликтов