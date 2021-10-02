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Драгоценная жизнь: как добыть золото в джунглях

Будни перуанских старателей
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В отличие от золотых жил в горах, где золото выбивают из скальника, в долинах речной грунт размывают водой на драге, покрытой коврами. Камни отбрасываются, а в ворсе ковров собирается золотоносный песок «аренийя».
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Добыча золота — один из важнейших источников средств к существованию у жителей самой малонаселенной перуанской провинции Мадре-де-Диос. Местные старатели на протяжении столетий кустарным способом добывают драгоценные частицы из песка, который приносит река со склонов Анд. Кадры из жизни золотодобытчиков, снятые Андреем Гордасевичем для проекта «Быстрое золото», — в фотогалерее «Известий»
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Драга в джунглях: золотоносный песок по шлангу поднимается наверх и размывается на драге в течение дня. Золотые песчинки застревают в ворсе ковров на драге.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Драга — агрегат для добычи золота — установлена прямо в джунглях
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Рабочие чистят шланг для транспортировки грунта на драгу.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Золотоносный песок по шлангу поднимается наверх и размывается на драге в течение дня. Золотые частицы застревают в ворсе ковров
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Дон Клаудио ищет золотые частицы в речном песке. Человек в бочке смешивает ртуть с золотоносным песком голыми ногами.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Дон Клаудио ищет золотые частицы в речном песке. Другой старатель в бочке смешивает ртуть с золотоносным песком голыми ногами
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Золотые частицы в песке, который местные называют «аренийя».
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Песок с золотыми частицами местные называют «аренийя»
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Размывание золотоносного песка водой в крупной концессии. Концессия в Мадре-де-Диос дает право эксплуатировать природные ресурсы за небольшую плату государству. Однако это право распространяется лишь на недра. Поверхность же не принадлежит концессионерам и может быть продана третьим лицам, что часто становится причиной конфликтов.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Концессия в Мадре-де-Диос дает право эксплуатировать природные ресурсы за небольшую плату государству. Однако это право распространяется лишь на недра. Поверхность же не принадлежит концессионерам и может быть продана третьим лицам, что часто становится причиной конфликтов
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Уличная сцена в городке Уайпе, где золотодобычей занимается около 4000 человек, многие из которых проживают здесь без документов и имеют сомнительное прошлое.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
В городе Уайпе золотодобычей занимается около 4 тыс. человек, многие из них проживают здесь без документов и имеют сомнительное прошлое
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Поликарпо Сайре Суйо, старатель-одиночка, приехал на прииски, когда ему было 16. Сейчас ему 72 года, и всю жизнь он моет золото и зарабатывает этим на жизнь.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Поликарпо Сайре Суйо — старатель-одиночка. Он приехал на прииски, когда ему было 16. Сейчас ему 72 года, всю жизнь он моет золото
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После более 50 лет на золотых приисках руки Поликарпо не гнутся от подагры.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
После полувека, проведенного на золотых приисках, пальцы Поликарпо не гнутся, его суставы поражены подагрой
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Ремонт электрических проводов в городке старателей Уайпе.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Будни Уайпе — города старателей
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Старатели-одиночки работают в удобном им ритме с примитивными средствами, и тем не менее им удается намыть золота себе на жизнь.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Старатели-одиночки работают, когда им удобно, и используют примитивные орудия труда. Тем не менее им удается намыть достаточно золота, чтобы обеспечить себя
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Инструменты на стене механика Мануэля: он уже 20 лет работает на золотых приисках.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Инструменты механика Мануэля, который работает на золотых приисках уже 20 лет
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В конце рабочего дня старатели вытряхивают ковры, в ворсе которых скопилась грязь с золотом, — они называют это моментом истины. Затем они промывают грязь, чтобы оставить лишь концентрированный песок с золотыми частицами, который они называют «аренийя». Далее в этот песок добавляют ртуть, чтобы экстрагировать золото.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
В конце рабочего дня старатели вытряхивают ковры, в ворсе которых скопилась грязь вперемешку с золотом, — они называют это моментом истины. Затем грязь вымывают, остается лишь концентрированный песок с золотыми частицами
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Чтобы экстрагировать золото из песка, в него подмешивают ртуть, которая связывает золотые частицы и формируется в шарик-амальгаму. Затем этот ртутно-золотой шар помещается в реторту и нагревается газовой горелкой. Ртуть испаряется, а золото остается в чистом виде.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Чтобы отделить золото от песка, в него подмешивают ртуть. Она связывает золотые частицы и формирует шарик-амальгаму. Затем этот ртутно-золотой шар помещают в реторту и нагревают газовой горелкой. Ртуть испаряется, остается золото в чистом виде
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Вид с башни на городок Пуэрто-Мальдонадо, столицу провинции Мадре-де-Диос.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Пуэрто-Мальдонадо — столица провинции Мадре-де-Диос
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Лишь небольшая часть золота из Мадре-де-Диос используется местными ювелирами. В основном оно продается международным компаниям, которые затем поставляют его на мировой рынок. Самые популярные ювелирные изделия в Пуэрто-Мальдонадо – обручальные кольца.
Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Самые популярные ювелирные изделия в столице — обручальные кольца. Лишь небольшая часть золота из Мадре-де-Диос используется местными ювелирами. В основном оно продается международным компаниям, которые затем поставляют его на мировой рынок
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