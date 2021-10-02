Драгоценная жизнь: как добыть золото в джунглях

Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Добыча золота — один из важнейших источников средств к существованию у жителей самой малонаселенной перуанской провинции Мадре-де-Диос. Местные старатели на протяжении столетий кустарным способом добывают драгоценные частицы из песка, который приносит река со склонов Анд. Кадры из жизни золотодобытчиков, снятые Андреем Гордасевичем для проекта «Быстрое золото», — в фотогалерее «Известий»
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Драга — агрегат для добычи золота — установлена прямо в джунглях
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Золотоносный песок по шлангу поднимается наверх и размывается на драге в течение дня. Золотые частицы застревают в ворсе ковров
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Дон Клаудио ищет золотые частицы в речном песке. Другой старатель в бочке смешивает ртуть с золотоносным песком голыми ногами
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Песок с золотыми частицами местные называют «аренийя»
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Концессия в Мадре-де-Диос дает право эксплуатировать природные ресурсы за небольшую плату государству. Однако это право распространяется лишь на недра. Поверхность же не принадлежит концессионерам и может быть продана третьим лицам, что часто становится причиной конфликтов
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
В городе Уайпе золотодобычей занимается около 4 тыс. человек, многие из них проживают здесь без документов и имеют сомнительное прошлое
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Поликарпо Сайре Суйо — старатель-одиночка. Он приехал на прииски, когда ему было 16. Сейчас ему 72 года, всю жизнь он моет золото
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
После полувека, проведенного на золотых приисках, пальцы Поликарпо не гнутся, его суставы поражены подагрой
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Будни Уайпе — города старателей
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Старатели-одиночки работают, когда им удобно, и используют примитивные орудия труда. Тем не менее им удается намыть достаточно золота, чтобы обеспечить себя
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Инструменты механика Мануэля, который работает на золотых приисках уже 20 лет
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
В конце рабочего дня старатели вытряхивают ковры, в ворсе которых скопилась грязь вперемешку с золотом, — они называют это моментом истины. Затем грязь вымывают, остается лишь концентрированный песок с золотыми частицами
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Чтобы отделить золото от песка, в него подмешивают ртуть. Она связывает золотые частицы и формирует шарик-амальгаму. Затем этот ртутно-золотой шар помещают в реторту и нагревают газовой горелкой. Ртуть испаряется, остается золото в чистом виде
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Пуэрто-Мальдонадо — столица провинции Мадре-де-Диос
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Фото: quickgold.ru/Андрей Гордасевич и Нильс Крауер
Самые популярные ювелирные изделия в столице — обручальные кольца. Лишь небольшая часть золота из Мадре-де-Диос используется местными ювелирами. В основном оно продается международным компаниям, которые затем поставляют его на мировой рынок
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