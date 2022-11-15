Когда православные и католики отмечают Воздвижение Креста Господня в 2023 году

27 сентября 2023 года православные христиане отмечают один из 12-главных праздников церковного календаря — Воздвижение Креста Господня. Католики — 14 сентября.

Праздник установлен в связи с событиями четвертого века, когда царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню — крест, на котором был распят Иисус Христос.

После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками крест потеряли. По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне неотличимые друг от друга (вместе со Христом распяли разбойников), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого несли на погребение.

В этот день православные христиане соблюдают строгий пост.

В большом материале «Известий» рассказывается обо всех главных праздниках, которые будут отмечаться в 2023 году.