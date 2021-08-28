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Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса под Воронежем

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ДТП с участием трех автомобилей и автобуса произошло в Бобровском районе Воронежской области. В результате происшествия шесть человек пострадали, в том числе трое детей, о чем в субботу, 28 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Как отмечается, автобус, ставший участником столкновения, на момент происшествия перевозил 48 пассажиров, среди которых по итогу случившегося никто не пострадал.

«Сегодня в 20:20 часов в Бобровском районе на 621 км автодороги М4 — «Дон» 52-летний водитель автомобиля «Тойота Прилс», житель Приморского края, двигаясь со стороны города Ростов-на-Дону в сторону города Москва допустил наезд на стоящий автомобиль «Шкода Корок», под управлением 33-летней жительницы Калуги. Данный автомобиль допустил заднее столкновение с автомобилем «Киа сил», под управлением 47-летнего жителя столичного региона, который также самопроизвольно столкнулся со стоящим впереди автобусом «Ман», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

Таким образом, пострадавшими в происшествии стали водитель автомобиля «Шкода» и два несовершеннолетних пассажира иномарки — мальчики 14 и 8 лет. Аналогичное число пострадавших пассажиров иномарки «Киа сил»: женщина 46 лет, девушка 18 лет и девочка 8 лет.

По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее этим же днем, 28 августа, массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло на МКАДе. В результате столкновения из пяти полос для движения две были перекрыты.

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