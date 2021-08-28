Запад предостерегли от любых попыток нового вторжения в Афганистан

Любая новая попытка вторжения Запада в Афганистан дорого им обойдется. Об этом в субботу, 28 августа, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев live».

«Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже», — сказал он в ответ на вопрос о возможном повторном вторжении в Афганистан, о котором сейчас говорят в западных СМИ.

28 августа стало известно о том, что в течение недели в Кабуле намерены объявить полный состав нового правительства Афганистана. Отмечается, что члены движения уже определились с кандидатурами на посты в ключевых учреждениях страны, в том числе министерства здравоохранения и образования, а также центрального банка. 23 августа стало известно о введении амнистии для всех чиновников бывшего афганского правительства.

С 15 августа после занятия Кабула и объявления об «окончании войны» в Афганистане был поднят флаг движения над президентским дворцом. В настоящее время правительство президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну, не контролирует большую часть Афганистана.

В субботу, 28 августа, Замир Кабулов заявил, что Москве придется налаживать отношения с новыми властями Афганистана. В настоящее время есть хорошие шансы на наведение порядка в стране при содействии международного сообщества.