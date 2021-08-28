Прямой эфир
Мир
МИД РФ увидел хорошие шансы на установление порядка в Афганистане
Мир
Около 80 человек задержали в ходе митингов в Берлине
Мир
Еще около 200 граждан России выразили желание покинуть Афганистан
Общество
В Калуге отметили 650-летие города карнавалом и массовым забегом
Мир
Пентагон заявил об угрозе американским военным в аэропорту Кабула
Политика
Путин представил кандидатов на пост главы КЧР
Мир
Состав нового правительства Афганистана объявят в течение недели
Мир
Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула
Мир
В Кабуле назвали авиаудар США атакой на Афганистан
Сюжет:

МИД РФ увидел хорошие шансы на установление порядка в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москве придется налаживать отношения с новыми властями Афганистана. В настоящее время есть хорошие шансы на наведение порядка в стране при содействии международного сообщества, заявил 28 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

Напор с высоты: США готовят бомбардировки террористов в Афганистане
Чем американские власти ответят на убийство своих военных в Кабуле

По его словам, странам региона придется кооперироваться для оказания помощи Афганистану. Необходимо будет заняться социальным и экономическим устройством страны. При этом Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане.

«Они [талибы] хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил. Если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс — довольно хороший — для того, чтобы при поддержке международного сообщества наводить в Афганистане порядок», — сказал Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ как террористическое). Также под контролем движения большая часть страны.

28 августа стало известно о том, что в течение недели в Кабуле намерены объявить полный состав нового правительства Афганистана. Отмечается, что члены движения уже определились с кандидатурами на посты в ключевых учреждениях страны, в том числе министерства здравоохранения и образования, а также центрального банка. 23 августа стало известно о введении амнистии для всех чиновников бывшего афганского правительства.

С 15 августа после занятия Кабула и объявления об «окончании войны» в Афганистане был поднят флаг движения над президентским дворцом. В настоящее время правительство президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну, не контролирует большую часть Афганистана.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021