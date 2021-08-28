МИД РФ увидел хорошие шансы на установление порядка в Афганистане

Москве придется налаживать отношения с новыми властями Афганистана. В настоящее время есть хорошие шансы на наведение порядка в стране при содействии международного сообщества, заявил 28 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

По его словам, странам региона придется кооперироваться для оказания помощи Афганистану. Необходимо будет заняться социальным и экономическим устройством страны. При этом Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане.

«Они [талибы] хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил. Если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс — довольно хороший — для того, чтобы при поддержке международного сообщества наводить в Афганистане порядок», — сказал Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ как террористическое). Также под контролем движения большая часть страны.

28 августа стало известно о том, что в течение недели в Кабуле намерены объявить полный состав нового правительства Афганистана. Отмечается, что члены движения уже определились с кандидатурами на посты в ключевых учреждениях страны, в том числе министерства здравоохранения и образования, а также центрального банка. 23 августа стало известно о введении амнистии для всех чиновников бывшего афганского правительства.

С 15 августа после занятия Кабула и объявления об «окончании войны» в Афганистане был поднят флаг движения над президентским дворцом. В настоящее время правительство президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну, не контролирует большую часть Афганистана.