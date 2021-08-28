Еще около 200 граждан России выразили желание покинуть Афганистан

Еще порядка 200 россиян изъявили желание покинуть Афганистан. Речь идет об афганцах со вторым паспортом РФ, сообщил 28 августа российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Дипломат также отметил, что между посольствами России и США в Кабуле сохраняется взаимодействие, в том числе по вопросам вывоза россиян. По его словам, в «спасении» из Кабула никто не нуждается, так как обстановка в целом нормальная.

Но на данный момент на выезд из Афганистана записались еще порядка 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый «клич» посольства, указал Жирнов. Дипломат также уточнил, что речь идет об афганцах со вторым российским паспортом.

«Не факт, что все они придут. Здесь у афганцев есть такая черта: они перестраховываются, на что-то записываются, потом не приходят», — отметил посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Жирнова, с новыми властями Кабула налажена взаимосвязь и получилось организовать в посольстве фактически «квазиаэропорт» — со сбором, регистрацией, досмотром и сдачей багажа. Посол добавил, что также налажена координация с американской стороной, в том числе по вопросам вывоза граждан из страны.

«У нас между посольствами здесь сохранилось взаимодействие. И, в частности, мы смогли нормально абсолютно обеспечить вывоз наших граждан, в том числе через американское посольство», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что из Афганистана будут вывезены все, кто в этом нуждается, — граждане РФ, государств ОДКБ.

25 августа Минобороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Корреспондент «Известий» сообщал, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан. Также для вывоза граждан из Кабула был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62.

Также эвакуированы были граждане Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.