Прямой эфир
Мир
МИД РФ увидел хорошие шансы на установление порядка в Афганистане
Мир
Около 80 человек задержали в ходе митингов в Берлине
Мир
Еще около 200 граждан России выразили желание покинуть Афганистан
Общество
В Калуге отметили 650-летие города карнавалом и массовым забегом
Мир
Пентагон заявил об угрозе американским военным в аэропорту Кабула
Политика
Путин представил кандидатов на пост главы КЧР
Мир
Состав нового правительства Афганистана объявят в течение недели
Мир
Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула
Мир
В Кабуле назвали авиаудар США атакой на Афганистан
Сюжет:

Еще около 200 граждан России выразили желание покинуть Афганистан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще порядка 200 россиян изъявили желание покинуть Афганистан. Речь идет об афганцах со вторым паспортом РФ, сообщил 28 августа российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Первым делом — в самолеты: из Кабула вывезли россиян и союзников
Военно-транспортная авиация Минобороны РФ провела эвакуацию граждан из Афганистана

Дипломат также отметил, что между посольствами России и США в Кабуле сохраняется взаимодействие, в том числе по вопросам вывоза россиян. По его словам, в «спасении» из Кабула никто не нуждается, так как обстановка в целом нормальная.

Но на данный момент на выезд из Афганистана записались еще порядка 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый «клич» посольства, указал Жирнов. Дипломат также уточнил, что речь идет об афганцах со вторым российским паспортом.

«Не факт, что все они придут. Здесь у афганцев есть такая черта: они перестраховываются, на что-то записываются, потом не приходят», — отметил посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Жирнова, с новыми властями Кабула налажена взаимосвязь и получилось организовать в посольстве фактически «квазиаэропорт» — со сбором, регистрацией, досмотром и сдачей багажа. Посол добавил, что также налажена координация с американской стороной, в том числе по вопросам вывоза граждан из страны.

«У нас между посольствами здесь сохранилось взаимодействие. И, в частности, мы смогли нормально абсолютно обеспечить вывоз наших граждан, в том числе через американское посольство», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что из Афганистана будут вывезены все, кто в этом нуждается, — граждане РФ, государств ОДКБ.

25 августа Минобороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Корреспондент «Известий» сообщал, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан. Также для вывоза граждан из Кабула был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62.

Также эвакуированы были граждане Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021