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Организатор фестиваля в Твери объявил об отмене мероприятия с участием Линдеманна

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Организатор фестиваля «Макларин за Родину» в Твери бизнесмен Максим Ларин 28 августа объявил об отмене по решению местных властей мероприятия, на котором должно было состояться выступление фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого на днях посетили тверские правоохранители.

Предприниматель уточнил, что учредители не отменили фестиваль окончательно, а коллегиально решили не проводить событие в его изначальном формате.

«Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается по решению и физическому препятствию властей. Сегодня и вчера нам это показали. Репетиция группы Линдеманна не состоялась», — сообщил Ларин на своей странице в Instagram.

Бизнесмен констатировал, что организаторы фестиваля приняли решение закрыть расположенную на территории завода «Афанасий» площадку, где как раз планировалось выступление Линдеманна.

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«При этом у нас есть территория вокруг холдинга, на которой мы поставим шатры, и там будут детские мероприятия. Установлена вторая сцена для выступления тверских музыкантов», — добавил Ларин.

По данным РЕН ТВ, тверские правоохранители пришли к Линдеманну в связи с проведением фестиваля. Однако вопросы возникли не к музыканту, а к организатору мероприятия — в его отношении составили административный протокол. Артиста же предупредили о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия и выписали ему соответствующее предписание.

По некоторым данным, сотрудники полиции пришли в холдинг Ларина «Афанасий», там проводятся следственные действия.

Кроме того, в отношении продюсера Линдеманна Анара Рейбанда составлен административный протокол. Так, в качестве цели въезда он указал туризм, на деле же осуществлялась коммерческая деятельность по организации концерта.

Изначально на мероприятии должна была выступить группа «Би-2», но коллектив отказался из-за предупреждения о недопустимости проведения фестиваля, которое распространили местные власти.

Предположительно, Линдеманн не знал об ограничениях на массовые мероприятия в Тверской области, в то время как Ларин был заранее предупрежден правоохранителями о незаконности проведения фестиваля в задуманном формате и ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Несмотря на это, бизнесмен, связанный с партией «Родина», пригласил музыканта выступить на фестивале.

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