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Собянин сообщил о депортации более 200 мигрантов после массовых драк

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о депортации более 200 иностранцев и возбуждении 800 уголовных дел по фактам нарушения российского законодательства.

Также запрещен въезд еще 17,5 тыс. человек.

По словам мэра, большинство приезжих ведут себя законопослушно, регистрируются, добросовестно трудятся. Но из-за нескольких случаев массовых драк власти вынуждены принимать меры и будут действовать соответственно впредь.

27 августа на Бауманской улице в Москве произошла массовая драка. 49 человек были доставлены в отделения полиции. В отношении 15 задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве, с остальными проведены профилактические беседы. По данным РЕН ТВ, драку устроили иностранцы. Инцидент попал на видео.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку по факту массовой драки.

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