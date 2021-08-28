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Пентагон заявил об угрозе американским военным в аэропорту Кабула

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Пентагон считает «очень реальными» угрозы американским военным в аэропорту афганского Кабула. США приступили к выводу военного контингента и вывозу оборудования из аэропорта. Об этом 28 августа объявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Мы начали сворачиваться», — сказал он в ходе брифинга.

Уточнять точное количество американских военных, находящихся в кабульском аэропорту, представитель Пентагона не стал. Однако, по данным Reuers, в воздушной гавани находится не менее 4 тыс. военнослужащих.

Кирби указал, что угрозы военным реальны и динамичны. Пентагон их отслеживает фактически в реальном времени и принимает все необходимые меры.

Генерал-майор Уильям Тэйлор уточнил, что сейчас уже начали вывозить оборудование. Планы покинуть Кабул к 31 августа остаются неизменными. В то же время эвакуация гражданских лиц из Афганистана, по словам представителей американской администрации, будет продолжаться. При этом ранее в Пентагоне отметили, что приоритет пока будет отдан выводу военных.

В аэропорту Кабула с середины августа проходит операция по эвакуации иностранцев, а также афганских граждан, получивших убежище за границей. При этом ситуация в аэропорту остается напряженной и близкой к хаосу. У воздушной гавани столпились сотни человек, надеющихся покинуть Кабул.

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ как террористическое). Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через кабульский аэропорт, контроль над которым удерживают военные США.

26 августа в афганской столице произошло несколько взрывов. Первый прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (организация запрещена в РФ). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. Общее число погибших в результате взрывов составило почти 200 человек, в том числе 13 американских военных.

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