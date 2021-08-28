Около 80 человек задержали в ходе митингов в Берлине

Порядка 80 человек задержали в ходе несанкционированных акций в Берлине, устроенных противниками коронавирусных ограничений. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает газета Berliner-zeitung со ссылкой на представителя берлинской полиции.

«Как сообщила пресс-секретарь Аня Диршке, произошли столкновения, в которых пострадали сотрудники полиции. На данный момент остаток: задержано 80 участников демонстрации и четверо раненых полицейских», — говорится в материале издания.

По данным газеты, в несанкционированных акциях в немецкой столице приняло участие несколько тысяч человек. При этом большое количество демонстрантов в ходе митингов пытались прорваться в правительственный район. Полиции удалось отразить натиск, применив при этом спецсредства.

«В районе моста Лессинг очень большая группа людей пыталась прорваться через наши перекрытия, чтобы защитить правительственный район. Наши службы экстренной помощи отразили эту попытку, в результате которой было оказано значительное сопротивление, отчасти с помощью средств принуждения», — сообщает полиция Берлина в своем официальном аккаунте в Twitter.

Издание отмечает, что в городе дежурит порядка 2 тыс. правоохранителей. При этом были вызваны службы экстренной помощи из других федеральных земель.

10 августа в литовском Вильнюсе прошли протесты ковид-диссидентов. В ходе акций митингующие не давали литовским депутатам покинуть правительственное здание сейма, и сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников протестного движения.

Как сообщили в российской дипмиссии в Литве 11 августа, граждане РФ не пострадали в ходе беспорядков в Вильнюсе. Информации о задержании россиян нет, уточнили в посольстве.