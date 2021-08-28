Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки на Бауманской улице в Москве

49 человек были доставлены в отделения полиции после массовой драки на Бауманской улице в центре Москвы. В отношении 15 задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве, с остальными проведены профилактические беседы. Об этом 28 августа сообщили в столичном главке МВД.

По данным РЕН ТВ, драку устроили иностранцы. Инцидент попал на видео. На кадрах можно заметить, как несколько мужчин начинают толкать друг друга на дороге, после чего драка продолжается на газоне.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, из-за участившихся случаев массовых драк полиция провела ряд рейдов, по итогам которых были возбуждены порядка 800 уголовных дел, депортированы более 200 мигрантов, а также запрещен въезд 17,5 тыс. человек.

По его словам, Москва — город, в который ежегодно приезжают миллионы людей не только из регионов России, но и из других стран, и большинство приезжих ведут себя законопослушно, регистрируются, добросовестно трудятся.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку по факту массовой драки.