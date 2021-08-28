Состав нового правительства Афганистана объявят в течение недели

В течение недели в Кабуле намерены объявить полный состав нового правительства Афганистана. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ).

Отмечается, что члены движения уже определились с кандидатурами на посты в ключевых учреждениях страны, в том числе министерства здравоохранения и образования, а также центрального банка. Вопрос о том, войдут ли в состав правительства женщины, будут решать руководители движения, указал он.

Накануне в МИД Франции заявили об ожиданиях, что в состав будущего правительства Афганистана войдут не только представители движения.

24 августа сообщалось, что руководство «Талибана» планирует сформировать совет, чтобы управлять страной, а также включить в него некоторых членов предыдущего правительства Афганистана.

23 августа стало известно о введении амнистии для всех чиновников бывшего афганского правительства. Отмечалось, что вражды между движением, президентом страны и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет. Если они решат вернуться в страну, их не будут преследовать.

21 августа было анонсировано представление новой системы управления Афганистаном. Отмечалось, что новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения.

Днем ранее представитель движения Мухаммад Наим заявил, что в Афганистане будет создана новая конституция, так как это является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, на данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

С 15 августа после занятия Кабула и объявления об «окончании войны» в Афганистане был поднят флаг движения над президентским дворцом. В настоящее время правительство президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну, не контролирует большую часть Афганистана.