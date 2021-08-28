В Кабуле назвали авиаудар США атакой на Афганистан

Вашингтону следовало предупредить Кабул о готовящемся ударе по террористам ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ). Новые власти Кабула расценивают произошедшее как атаку на афганскую территорию, заявил в беседе в Reuters представитель движения «Талибан» (запрещен в РФ) Забихулла Муджахид.

Ранее 28 августа Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ и ранении еще одного террориста в Афганистане. По данным американцев, потерь среди гражданского населения нет. Авиаудар последовал за совершенными 26 августа атаками рядом с аэропортом Кабула, унесшим жизни почти 200 человек, в том числе 13 американских военных.

Как отметил представитель движения, в Кабуле рассматривают удар как атаку по афганской территории. Кроме того, погибли два человека, еще две женщины и ребенок пострадали, пишет Reuters.

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом, и в настоящее время контролируют большую часть территории Афганистана.

Ожидается, что в скором времени они сформируют новое правительство. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну.