Пилот «Ред Булл» Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии «Формулы-1». Этап проходит на автодроме в Спа.

Ферстаппен 28 августа показал в лучшем из кругов время 1 мин. 59,765 сек.

Вторым финишировал британец Джордж Расселл из «Уильямс» с отставанием в 0,321 сек., третьим стал еще один представитель Великобритании Льюис Хэмилтон («Мерседесс») +0,334.

Как отметил Ферстаппен после гонки, нынешняя квалификация сложная.

«Нужно было всё время выбирать правильный комплект резины, учитывать изменения на трассе. Прекрасная трасса, на которой приятно пилотировать, но и очень непростая в дождь. Очень рад, что смог выиграть», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

17 августа сообщалось, что Гран-при Бразилии «Формула-1» пройдет при полных трибунах. Гран-при Сан-Паулу должно пройти 6 и 7 ноября, однако есть вероятность, что заезд отложат на неделю. Все зрители соревнований будут обязаны носить маски и измерять температуру.