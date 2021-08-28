Клуб единоборств создадут в Пскове

В Пскове планируют создать самый крупный в регионе клуб единоборств. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал во время посещения соревнований по воркауту 28 августа.

«Решение уже принято, средства выделены на клуб единоборств. Это будет самый крупный в Псковской области некоммерческий центр, где можно будет заниматься самбо, боксом, ММА», — цитирует Ведерникова Псковское агентство новостей.

По его словам, после открытия клуба у спортсменов, занимающихся воркаутом, исчезнет необходимость арендовать место под крытую воркаут-площадку.

«Рад, что эта субкультура, этот вид уличного спорта развивается», — отметил глава региона.

18 августа бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что намерен открыть свои школы единоборств в Москве и ряде городов России. По его словам, преподавать в школах будут квалифицированные тренеры.