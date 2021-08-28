Активность клещей значительно сократилась в Красноярском крае

Активность клещей продолжает стремительно сокращаться в Красноярском крае. За неделю к медикам обратились менее 40 человек.

По данным Роспотребнадзора, в числе пострадавших — 17 жителей Красноярска. По сравнению с прошлой неделей число обращений сократилось более чем в два раза. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Новые случаи энцефалита и боррелиоза не выявлены.

Неделей ранее от укусов клещей в Удмуртии пострадали 33 ребенка. С начала года в республике зарегистрировали 25 случаев энцефалита и 30 — боррелиоза.