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Пятеро жителей Томска ожидают суда за поджоги автомобилей и вымогательства

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В Томске по обвинению в поджогах автомобилей и вымогательствах ожидают суда пятеро человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, с августа 2018-го по февраль 2019 года 40-летний обвиняемый вместе с четырьмя знакомыми совершил поджоги трех автомобилей, припаркованных в Октябрьском районе. Общий размер ущерба составил более 1 млн рублей, пишет РИА «Томск».

В ходе следствия у подозреваемых обнаружили и изъяли канистры с зажигательными смесями и другие вещественные доказательства.

Также установлена причастность мужчин к вымогательствам. Угрожая физической расправой, они требовали от двух человек 300 тыс. рублей. Вместо денег злоумышленники получили автомобиль аналогичной стоимостью.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

В июне полиция задержала подозреваемого в поджоге ретроавтомобиля в микрорайоне Северный Парк в Томске. Речь идет о Opel Rekord C-Coupé 1969 года выпуска.

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