Жителей Карелии предупредили о заморозках

Ночные заморозки ожидаются во всех районах Карелии. Неблагоприятные условия прогнозируют в ночь на 30 августа.

По данным МЧС, температура воздуха опустится до –2 градусов. Об этом пишет ИА «Карелinform». Жителям республики рекомендовано ограничить поездки на личном транспорте и соблюдать правила дорожного движения.

В Петрозаводске депутаты уже предложили начать отопительный сезон раньше положенного срока. По мнению народных избранников, это позволит снизить риски распространения ОРВИ в детских садах и школах.

В Якутии 28 и 29 августа синоптики спрогнозировали небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом. В ночь на 29 августа на северо-востоке республики возможны заморозки до –5 градусов.