Две новые летние сцены установят в Ульяновске

В Ленинском и Железнодорожном районах Ульяновска возводят две новые летние сцены. Работы ведутся в рамках инициативных проектов по развитию городских территорий.

Как сообщает ulpravda.ru, одна из сцен появится около ДК «Киндяковка», другая — на территории Детской школы искусств № 12. Первые культурно-массовые мероприятия на них состоятся уже в этом году.

Инициативные проекты по установке сцен были разработаны группами местных жителей. Ранее в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» новая летняя сцена появилась в сквере за ДК 1 Мая.

«Новые культурные площадки открывают новые возможности для разных категорий граждан. Для творческих горожан — это возможность развивать свои таланты. Для жителей этих районов — это возможность проводить культурный досуг, не передвигаясь в другую часть города, что особенно важно для пенсионеров, малоподвижных граждан, семей с маленькими детьми», — прокомментировала начальник управления культуры и организации досуга населения горадминистрации Елена Топоркова.