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Четыре неисправных школьных автобуса выявили в Саратовской области

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В Саратовской области перед началом учебного года прошла проверка школьного транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили четыре неисправных автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Всего было обследовано 369 школьных автобусов, 318 из которых признали соответствующими нормативным требованиям. Эксплуатацию еще четырех машин запретили из-за выявленных неисправностей, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Составлены четыре административных материала по ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатацию транспортных средств запрещена».

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции проверяли техническое состояние машин, наличие ремней безопасности, оснащенность тахографами, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры.

25 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российские школы прошли проверки противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Никаких нареканий у проверяющих нет.

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