Собянин сообщил о депортации более 200 мигрантов после массовых драк

Более 200 мигрантов депортированы из Москвы после массовых драк, возбуждены 800 уголовных дел. Об этом 28 августа рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Москва - город, в который ежегодно приезжают миллионы людей не только из регионов России, но и других стран, и российская столица гостеприимно всех встречает. Большинство приезжих ведут себя законопослушно, регистрируются, добросовестно трудятся.

Но в последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. В связи с этим полиция провела рейды и задержания, отметил Собянин.

Помимо 200 депортированных человек, въезд в Россию был запрещен еще 17,5 тыс. иностранцев.

«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь», - добавил мэр.

27 августа в столице на Бауманской улице произошла массовая драка. По данным полиции, задержаны и доставлены в отдел были 49 человек. В отношении 15 составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Инициаторами потасовки стали порядка 10 иностранных граждан. Драку запечатлели камеры.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку по факту массовой драки.