Прямой эфир
Общество
Школы смогут отказаться от пятибалльной системы оценок по ряду предметов
Общество
Умер народный артист РСФСР Роман Громадский
Общество
Болельщики песней встретили российских паралимпийцев в аэропорту
Общество
Бастрыкин поручил ГСУ СК провести проверку после массовой драки в Москве
Мир
Два главаря ИГ ликвидированы в результате авиаудара США в Афганистане
Происшествия
Пассажирка бизнес-класса устроила скандал на борту самолета в Сочи
Общество
В Минздраве рекомендовали возобновить регулярные медосмотры в школах
Мир
Американские эксперты ухудшили оценку роста ВВП Украины в 2021 году
Спорт
Россияне завоевали 14 медалей в субботу на Паралимпиаде в Токио

Собянин сообщил о депортации более 200 мигрантов после массовых драк

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 200 мигрантов депортированы из Москвы после массовых драк, возбуждены 800 уголовных дел. Об этом 28 августа рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Бить или не бить: что стоит за организованными драками мальчишек
Бойцовские клубы без правил становятся трендом в российских школах

По его словам, Москва - город, в который ежегодно приезжают миллионы людей не только из регионов России, но и других стран, и российская столица гостеприимно всех встречает. Большинство приезжих ведут себя законопослушно, регистрируются, добросовестно трудятся.

Но в последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. В связи с этим полиция провела рейды и задержания, отметил Собянин.

Помимо 200 депортированных человек, въезд в Россию был запрещен еще 17,5 тыс. иностранцев.

«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь», - добавил мэр.

27 августа в столице на Бауманской улице произошла массовая драка. По данным полиции, задержаны и доставлены в отдел были 49 человек. В отношении 15 составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Инициаторами потасовки стали порядка 10 иностранных граждан. Драку запечатлели камеры.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку по факту массовой драки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021